ACTEUR ou SPECTATEUR ? Telle est la question !



Savez-vous quel est le lien entre :

- La Journée Universelle des Droits de l'Enfant ?

- Le numéro unique des pompiers, le 18 ?

- Le tri et recyclage du verre ?

- Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l'ONU ?

- Les rues piétonnes ?



C'est la Jeune Chambre Economique, aussi connue sous le nom de Jeune Chambre Internationale.









Association Loi 1901, la Jeune Chambre Economique de Laon et sa région (JCI Laon), après avoir fêté ses 50 ans en 2009, a pris le nom de Jeunes Citoyens Entreprenants du Pays Laonnois en 2014.



Notre association réunit toute personne désireuse d'agir pour leur Cité au sens noble du terme. Elle souhaite répondre aux besoins et aux défis économiques, environnementaux, sociaux vécus par notre société. Elle s’est définie des grands axes de développement. Nos actions découlent de ces grands axes qui sont au nombre de 5 :

- Agir pour l’emploi

- Développer l’économie

- Etre solidaire

- Aménager son territoire

- Préserver notre planète



C'est aussi un mouvement de formation des jeunes à la prise de responsabilités.



Les JCE du Pays Laonnois sont à l'origine de nombreuses actions dans la ville : Le Village Gourmand ; Court-circuit, course de caisse à savon ; Tous en piste, tous en choeur ; Ca coule de source et bien d'autres encore...



Si vous aussi, vous souhaitez découvrir notre association, contactez nous et nous serons heureux de vous accueillir !



Alors, ACTEUR ou SPECTATEUR ?



jce.laon@gmail.com





A très bientôt !



Retrouvez-nous sur

- Facebook : https://fr-fr.facebook.com/jci.laon

- Twitter





