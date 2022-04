Jeune Chambre Economique De Rouen - JCE ROUEN

Connaissez-vous la Jeune Chambre Economique?

Action et prise de responsabilité sont au menu de cette association, pour des changements positifs de la société.

Ses membres, tous bénévoles, ont moins de 40 ans et sont d’horizons sociaux-professionnels variés.

Ils constituent un réseau local, régional, national et même international; un réseau pour s'engager, au service de la Cité.

http://jcerouen.com/



