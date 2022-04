Jexpert & Agromine INTERNATIONAL

Le contexte de crise économique mondiale marquée par la flambée des prix des produits agroalimentaires sur le marché africain et l’opportunité qu’offre la croissance démographique, la disponibilité des ressources naturelles et l’ouverture démocratique exige des politiques, des dirigeants des entreprises, des organisations professionnelles agricoles, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, l’adoption de nouvelles options stratégiques micro et macroéconomiques. Cela nécessite le développement d’une expertise spécialisée et performante pour accompagner les acteurs sur le terrain ; d’où l’intérêt et l’importance pour les jeunes cadres africains d’assumer leur part de responsabilité dans cet accompagnement.



C’est fort de ce constat et des opportunités du marché que la Société J-EXPERT & AGROMINES International a vu le jour en février 2006. Il est constitué par des jeunes cadres professionnels et praticiens, spécialistes des questions du développement rural, des politiques économiques et environnementales, du développement de l’entrepreneuriat et du renforcement des capacités techniques et organisationnelles des entreprises et des organisations professionnelles agricoles.



