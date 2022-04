Jézabel FORICHEUR

Highly skilled Product and Project Manager. I’ve worked on private networks, cloud, voice and video products. I’m customer focused, work effectively with cross functional teams and handled product deliveries leading global project teams.



Mes compétences :

Chef de projet

Télécommunications

VPN

WAN

Cloud computing

Lancement de produits

Vidéoconférence

Gestion de produit

Commercialisation des produits techniques

Développement produit