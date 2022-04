Jézabel LAUNAY

Pendant plus de 10 ans, j’ai assuré l’assistanat du Directeur des Ressources Humaines d’un équipementier automobile dans un environnement qui a exigé d’entretenir un excellent relationnel, un haut niveau de confidentialité et une capacité à s’adapter à des interlocuteurs variés.



A ce titre j'ai assuré la réalisation du reporting des effectifs et des coûts salariaux, participé également à différentes activités telles que le processus de recrutement et l'organisation des actions de formation pilotées par la Division.



J'ai également assisté les directions Qualité, Logistique, Achats et Opérations.

J’apportais un soutien dans la gestion de leurs agendas en concertation avec les autres assistantes ainsi que leurs déplacements. Je réalisais régulièrement des supports de présentation dans les différents domaines de la fonction.



Dans l’exercice de ces fonctions, j’ai eu l’opportunité de développer mes compétences informatiques avec notamment une bonne maîtrise des outils de présentation tels que Power Point.



Enfin de par mon expérience antérieure, je possède de réelles compétences en terme de gestion du personnel (développement des compétences, gestion administrative, communication interne) ainsi que des services généraux (gestion du parc automobile, des fournitures pour l’ensemble des équipes sur site).



J’ai ainsi pu développer une réelle poly-compétence, mon aptitude à travailler au sein d'équipes diversifiées et une volonté de contribuer au développement de l'entreprise.



Mes compétences :

Outlook

Word

Excel

Powerpoint