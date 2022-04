Jf ANDOUART

Objet : Bienvenue sur le nouveau site web du Relais de Cisai

De :

Jean-François ANDOUART

LE RELAIS DE CISAI

Lieu-dit Saint-Aubin

61230 CISAI-SAINT-AUBIN

Tel : 02 33 39 33 81 et 06 16 27 03 11

Mail : relaisdecisai@orange.fr

Site : http://www.relaisdecisai.com



Bonjour,



A l’occasion de l’ouverture cette année de notre deuxième gîte, nous venons de mettre en ligne notre nouveau site web http://www.relaisdecisai.com

pour présenter nos deux gîtes ainsi que notre accueil chevaux.



Ce nouveau site web est maintenant accessible sur PC, sur tablette, et sur smartphone,

et vous permet de visionner une VIDEO.



En espérant que cela vous plaira et que vous voudrez bien liker et partager.



Merci

Jean-François







Mes compétences :

Membre du CA de – Relais des Gîtes de France Orne

Membre fondateur de l'ADICEF http://www.asso-adice

Membre fondateur de l'AFGES http://www.afges.com

Membre titulaire Conseil Circonscription Orne