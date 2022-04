J'apporte assistance technique, conseil et expertise indépendante dans les domaines suivants :

- Retraite & Reporting

- Finance, Assurance & RH

J'aide les directions générales et les chefs d'entreprises à améliorer de manière continue la performance des fonctions Finance, Ressources Humaines et Logistique en France et à l'étranger



Mes compétences :

Reporting

Contrôle de gestion

Corep

IFRS GAAPs

Fiscalité patrimoniale

Usgaap

Solvency 2

AML

RETRAITES

FINREP

Paie GRH

XBRL