Emmanuel EMMANUEL SALA (SALA)

*Co-fondateur et dirigeant associé a compter de 2006 de la société SERALIA, spécialisée dans le déploiement de solutions de gouvernance.



Co-fondateur et dirigeant associé du holding ACENTEC, et des sociétés de consulting filiales, intégrée au groupe ONX.



Co-fondateur et PDG en 1983 de la société AROBASQUE, spécialisée dans la mise en œuvre d'applications scientifiques et techniques (télécomms, réseaux, systèmes embarqués, systèmes d’armes), prestataire auprès de grands comptes industriels, société vendue au groupe SOPRA.



* Knowledge in all aspects of information systems and services, management, development, commercial and technical negotiations.

share holder and executive manager of several start-ups: AROBASQUE, INTRALINE, INTRALAND.



Mes compétences :

manager

ESB

informatique

EAI

BPM

développement commercial

nouvelles technologies

SOA

entrepreneur

dirigeant d'entreprise