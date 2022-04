Gagnez du temps !

Votre cuisine et/ou salle de bain clé en main selon votre budget



JF-Cuisine-Conseils c’est un service complet :



- Etude personnalisée et gratuite - à votre domicile - de vos attentes, de vos envies et de vos besoins

- Conception et visualisation de votre projet sur plan

- Livraison de vos meubles et électroménager

- Installation par une équipe de professionnels confirmés

- Suivi sérieux : un interlocuteur unique est à votre écoute durant toutes les étapes !

- Et aussi : une équipe est disponible pour effectuer les travaux complémentaires : peinture, sols, plafonds, électricité, plomberie..