Jf Disdet BE ECOBAT

Carrière dans le BTP - Senior



Missions que nous effectuons dans le cadre du B.E. ECOBAT dont je suis le dirigeant :

- Missions polyvalentes en partenariat avec des Architectes et des équipes de MOE, ainsi que pour de grands groupes BTP français et étrangers

- Projets de Construction et de Réhabilitation du domaine privée, public et collectivités locales

- Missions d'audit, de contrôle de gestion, d'expertise, de consultant dans l'environnement de la construction

- Mission d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage pour des projets de Construction et de Réhabilitation



Mes compétences :

AMO

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Audit

budgets

CCTP

Construction

Contrôle de gestion

Économiste

Maîtrise d'ouvrage

MOE

MOP

Rédaction