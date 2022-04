Gilles MARCON

Assistance à Maîtrise d’Œuvre dans le cadre d’une Structures d'Ingénierie:



En phase Etudes :sur la base d'un APS et/ou d’un Schematique Design :

Responsabilités dans le développement du projet Architectural en coordination avec les Ingénieurs des Lots Structure et des Lots Techniques .

Elaboration de toutes les phases études du projet en étroite collaboration avec les Créatifs pour finaliser des D.C.E.

Assistance à Maîtrise d’Œuvre d’Exécution dans le cadre d’une Structure Travaux:



En phase Travaux : sur la base du DCE:

Assistance lors de la Construction au niveau du choix des Entreprises,

Animateur de la Synthèse Entreprise/Maîtrise d'œuvre dans la résolution de conflits entre Lots.

Responsable de la validation des propositions techniques Architecturales et des approbations des essais sur site.

Visas des plans d'exécution et de la conformité des détails techniques aux DTU et Normes,

Contrôle sur site de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages.

Contrôle du respect des contraintes de protection incendie exigées dans les ERP par les Entreprises .





Mes compétences :

Responsive Design

Autonomie

Communication interne

Méthodologie

Design

Organisation du travail

Conduite de projet

Autocad

Microsoft Project

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel