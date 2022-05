Thierry SPITZ

Intervenant bénévole au Club des Cadres et Entrepreneurs (CCE77). Ce club assiste des cadres en phase de recherche, de repositionnement professionnel ou de création d'entreprise.

Ce club présent depuis 20 ans agit depuis Fontainebleau et est animé par une vingtaine d'intervenants venant de tous les secteurs économiques.

Des ateliers spécifiques sont proposés en fonction des situations individuelles.

Nous avons accueilli plus de 1500 membres et nous agissons de concert avec les acteurs économiques (entreprises, pouvoirs publics).



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Conduite du changement

Management