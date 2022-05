Thierry THIERRY PETITGAS

Je suis un professionnel de la distribution spécialisée et un passionné du client.



Mes compétences :

• Garantir des résultats économiques pérennes grâce à une analyse détaillée et à une animation factuelle des chiffres.

• Optimiser en permanence les performances des sites en impliquant les collaborateurs dans la recherche d’amélioration continue des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

• Redresser des situations dégradées dans un environnement concurrentiel fort tout en maintenant la motivation des équipes.

• Piloter la réussite d’une ouverture de magasin en garantissant la compétence des équipes.



Je développe des qualités fortes grâce à mon expérience terrain, mon sens développé des résultats et un goût du challenge au quotidien.



Toutes ces actions au service du client.



Animation d'équipe

Management

Redressement de situation

Merchandising

Gestion sociale

Formateur

Directeur régional

Distribution spécialisée

Distribution

Pilotage