Direction artistique, design graphique web et print, identité visuelle et iconography, illustration, création de personnages et animation 2D.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués DUPERRÉ (Paris 03).



En freelance depuis 1998, mes principales activités sont les suivantes :

Motion design 2D, démos produits et services, e-learning, kinetics logo, jeux événementiels.

Direction artistique, UI design web et applications smartphone/tablettes, Apple, Android et Windows.

Identité graphique plurimedia, logos, visuels, icônes, pictogrammes.

Recherche de personnages et illustration.

J’ai exercé précédemment pendant 10 ans dans la BD, l’animation traditionnelle, la sérigraphie, le prototype PLV, le rough, l’illustration, la communication visuelle et la direction artistique en agence multimedia.

Références clients : Orange, Parnasse, Leclerc, Mappy, Canal plus, RTL, EDF, Valeo, Marchal, Hutchinson, AD, FNMJ, Screenvision, Pias Recording, Francine, Arkema, Dassault, Sanofi, Renault, Société Générale, SNCF, Philips, Nestlé...





Creative Direction, User Interface Design, Illustration, Graphic Identity & Iconography, Character design, 2D Motion Design.

École Nationale Supérieure des Arts Appliqués DUPERRÉ (Paris 03) diploma.





Freelance since 1998, my main activities are as follows:

Motion design 2D, démos products and services, e-learning, kinetics logo, event games.

Creative direction, UI design for web and smartphone apps Apple/Android.

Graphic Identity

Character design and Illustration.

Before, i worked for 10 years in comics, traditional animation in a production studio, silkscreen and PLV prototype in a graphic studio, rough, illustration, graphic identity and creative direction in web and print agencies.

Main brands: Orange, Parnasse, Leclerc, Mappy, Canal plus, RTL, EDF, Valeo, Marchal, Hutchinson, AD, FNMJ, Screenvision, Pias Recording, Francine, Arkema, Dassault, Sanofi, Renault, Société Générale, SNCF, Philips, Nestlé...



Mes compétences :

Illustration

Direction artistique

Motion design

Character design

Design graphique