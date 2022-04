Jfrançois ACM

Notre devise :



 Donner la chance à tous les acteurs de s’exposer sur le web, adapter ses utilités, suivant ses possibilités.

Acteurs du tourisme, professionnels, collectivités, associations, artisans, agriculteurs...

Conception et suivi des projets : faciliter l’accès aux dernières technologies publicitaires et informatives (site internet, campagne e-mailing, plaquette illustrée… ; l’ensemble dans le domaine de l’informatique et du graphisme).



 Construire vos projets : création sites, visuels, desseins.





 Insertions de vos activités, essor Web.





Notre appui :



 Customiser, concevoir, développer vos différents points concernant vos activités futures ou projets en cours d’élaboration.





Actuellement, nous recherchons des stagiaires quelque soit leur thème, .

o Lieu du stage : Tulle

o Mission générale

1. Suivie des projets et information de nos activités.

2. Soutien à la recherche de financement et partenariat.

3. Assistance à la réalisation de supports de communication interne et externe

4. Participation à la vie du bureau de la création au développement



2/. Ce poste demande une assimilation des besoins constamment renouvelés des collaborateurs de l’équipe, une initiative personnelle, un sens du contact, une optimisation et une approche rationnelle d'un travail important et varié.

o Profil : sensibilité marketing certaine et un bons sens de la communication.

o Compétences : maitrise des outils internet, Access, Excel, Word, éventuellement Photoshop.

Un poste en CDI & CDD est à pourvoir.

box.5@live.fr

Salutations

J.FRANCOIS