Jia (vanessa) GUO

Ayant 10 ans d'expériences dans la logistique et dans la création de Joint-venture en Chine, j'ai créé en 2005 avec mes associés chinois une entreprise de prestation logistique à Shanghai. La boîte se développe très vite, avec une croissance de 100 pourcent par an.



Ce n'est pas un hasard que les clients multinationaux comme Ikea, Coca-cola, Watsons nous donnent la confiance, car nous nous donnons énormément pour réussir, et nous mobilisons tous les effots pour être professionnels.



Notre culture se résume en professionnalisme et la joie personnelle.



Nous recherchons les stagiaires français et européent qui parlent couramment l'anglais pour le business developpement et l'amélioration logistique.



