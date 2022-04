Agathe PHILIPPE

Actuellement en poste en tant que Manager des Ventes pour le groupe la Poste (secteur Basse Normandie) depuis février 2009.



Je gère une équipe de 10 personnes (7 chargés de comptes et 3 assistants) gérant chacun en propre un portefeuille d'environ 130 clients professionnels (tous secteurs confondus).



La Poste est un groupe international présent dans plus de 40 pays

sur 4 continents. Il rassemble, au sein de la maison mère

et de ses 250 filiales, 300 000 collaborateurs.

Son chiffre d’affaires représente 20,8 Md€.



Quatre grands métiers constituent le Groupe :

- le Courrier (sur lequel j'interviens)

- la Banque Postale

- le Colis-Express

- l'Enseigne



La Direction Commerciale Courrier de Basse-Normandie accompagne environ 3000 entreprises sur l’ensemble des valeurs du courrier pour offrir un choix complet de solutions :



Sur la Logistique de proximité: afin de proposer notre expertise sur des offres autour de notre cœur de métier



Sur la Relation d’affaires : afin de simplifier les processus de gestion des documents et du courrier chez nos clients entreprise



Sur la Communication Commerciale : afin d'accompagner nos clients dans leurs opérations de marketing direct