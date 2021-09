Jimmy CONDAMINAS

Acteur français née en 1992, il fait, dès son plus jeune âge, ses premiers pas sur scène au sein de la Troupe du Caméléon avec qui il reste 4 ans.

En parallèle, il fait ses armes avec son frère en réalisant des court et long métrages amateurs tournés avec un caméscope et des potes.



En 2012, il décide de faire de sa passion, sa voie professionnelle, il intègre Acting International, école d'acteur professionnelle sur Paris.

L'année suivante, il participe à différent projets étudiants, intègre une troupe de théâtre parisienne et obtient le rôle principal pour son premier tournage professionnel.

En 2014, il réalise son premier court-métrage dans lequel il incarne le rôle phare également.

L'année suivante Jimmy sort diplômé de son école et en 2016, il interprète des rôles récurrents pour différentes web-série et co-réalise un moyen-métrage dans lequel il tient un des rôles principaux



Il continue activement à travailler sur des projets avec passion et motivation. Il prépare actuellement un long-métrage, projet le plus ambitieux qui lui ai été proposé jusqu'à maintenant!



Mes compétences :

Final Cut Pro

Film Production

Feature Films

Adobe Photoshop

Adobe