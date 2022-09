Jimmy DELAGREE

Diplomé ingénieur généraliste de l'institut catholique d'arts et métiers de Vannes, je suis une personne motivée, enthousiaste et rigoureuse dans mon travail. Je suis aussi connu pour mon implication et pour l'intérêt que je porte dans ce que j'entreprends.



Afin d'améliorer mes connaissances techniques et mes compétences managériales, je reste constamment en veille technologique et stratégique.



COMPETENCES CLES:



* Réactif

-----------------------------------

* Dévoué

-----------------------------------

* Suivi de projets

-----------------------------------

* Facilité d’intégration

-----------------------------------

* Responsable



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la production

Amélioration continue

Management

Maintenance industrielle

Agroalimentaire

Optimisation des process

Process

Maintenance

Ingénierie