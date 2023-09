Jimmy SAVIC

Pour commencer, mes compétences :



Comptabilité :

Tenue de la comptabilité générale et analytique privée/publique jusqu’au bilan.

Supervision des travaux comptables.

Travaux de paie.

Déclarations fiscales.



Gestion financière/budgétaire/trésorerie :

Contrôle de gestion (entreprises commerciales et industrielles).

Mise en place, suivi, clôture et contrôle budgétaire.

Surveillance de la conformité avec les lois en vigueur (environnement pluri conventionnel).

Pilotage de la masse salariale.



Linguistique :

Français : lanque maternelle.

Anglais : courant à l'oral, bilingue à l'écrit, anglais technique : informatique et financier.



Administration :

Organisation de réunions internationales.



