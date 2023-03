Jimmy SEURET

Fort d’une expérience de technicien informatique chez Habitat 17 durant 18 mois et issu d’un BTS Services Informatiques aux Organisations option « Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux », je dispose de tous les qualifications requises pour optimiser au mieux votre système d'information et assurer au quotidien l'assistance technique et fonctionnelle auprès de vos collaborateurs/clients.



Mes expériences personnelles m'ont également permis d'acquérir un sens du relationnel et des méthodes de travail en équipe qui me permettront d’être à la fois productif et à l’écoute des besoins.



Mes compétences :

Maîtrise en virtualisation : VMWare et Proxmox

Gestion de parc informatique

Maintenance du matériel informatique

Environnements Windows & Linux

Assistance utilisateur (logiciel/matériel)

Formation fonctionnelle au SI