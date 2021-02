Jingjie LIN

Convaincue que la richesse humaine est la clé de réussite d'une entreprise, je suis passionnée par le métier des ressources humaines. Forte de 2 ans d'expériences sur le terrain et ensuite 7 ans au siège, conseillère auprès des responsables opérationnels dans un environnement multi-sites, je souhaite aujourd'hui des nouveaux défis et évoluer sur un poste de RRH ou chef de projet RH.



Mes compétences :

Recrutement

GPEC Recrutement Formation Mobilité

Communication rh

SIRH

Administration du personnel

Projet RH

Paie

Gestion de la diversité et du handicap au tra

Gestion des compétences et des carrières