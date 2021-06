EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

BELLÈS Jean-Marie



Passé professionnel :



1991-2004 : . Chargé de mission au Ministère de lIndustrie à la DRIRE Rhône-Alpes pour le développement technologique des PMI : programme daide de diffusion des nouvelles technologies ( micro-électronique, matériaux, TIC...)

EXPERTISE FINANCIÈRE

DIAGNOSTICS FINANCIER et STRATEGIQUE

FORMATION aux NOUVELLES TECHNOLOGIES



. Co-fondateur (1981) et dirigeant MECA 2000 Région Parisienne (50 personnes) fabricant d équipements vide et ultra-vide Laboratoires de Recherche( CEA , CNRS , CERN , Universités )

Société reprise par le groupe Vaccum Generators ( GB ), leader mondial dans l instrumentation scientifique (microscopes, spectromètres )



Directeur des ventes FRANCE PERKIN ELMER (USA) fabricant de systèmes d analyse de surface

( Microscope électronique, spectromètres Auger , SIMS d'analyse de surface.)

Leader mondial dans l'Instrumentation embarquée

Nombreux voyages internationaux

Organisateur et conférencier lors de séminaires et colloques internationaux scientifiques .



. Directeur Sud-Est RIBER GRENOBLE

(200 personnes région parisienne ) fabricant d équipements ultra-vide (épitaxie, spectromètrie de masse, analyse de surface ) pour l'étude et l'élaboration de nouveaux composants microélectroniques , de nouveaux matériaux en couches minces.

Pionnier et leader mondial des systèmes d épitaxie par jets moléculaires pour l industrie microélectronique ( circuits AsGa , lasers )



. Chef Division physico-chimique MECI PARIS (1500 personnes) dans l Instrumentation industrielle ( mesure ,contrôle et régulation de température, pression, pH, conductivité )

Pionnier dans les contrôles de la pollution de leau et de l'air .

Intervenant à l'IRA (Institut de Regulation) ARLES

Formation des ingénieurs et techniciens de l'industrie



Spécialités :

. . Nouvelles Technologies (électronique, nouveaux matériaux et procédés industriels

.Montage de dossiers de demande daides financières pour les PMI

.Formation (diagnostics financiers et stratégiques)