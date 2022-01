Jm SIMONET ELECTRICITE ET MOBILITE (SIMONET JEAN MARC)

Artisan depuis 1992 en ELECTRICITE GENERALE ,je vous propose de rénover vos logements ,magasins ou entreprises ; depuis plusieurs années j ai développé une spécialisation qui est l adaptation des locaux pour les personne a mobilité réduite grâce a la domotique .suite a une formation a la fédération du bâtiment pour les pro de l accessibilités et une formation pour l installation et les dépannages des FAUTEUIL MONTE ESCALIER acorn, , je suis a même de vous proposer en plus de l ELECTRICITE et mise en sécurité des installations, l adaptation pmr et senior. mon métier principale reste l installation et le dépannage électrique d éclairage et de chauffage sans oublier les prise de courant ;

aujourd hui être électricien c est aussi proposer a nos client certain produit qui esthétiquement amélioreront le design de leur intérieur autant professionnel que particuier ;ELECTRICIEN CONSEIL DELTADORE JE SUIS A VOTRE DISPOSITION POUR CONNECTER VOTRE HABITATION ET INSTALLE UNE ALARME