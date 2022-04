Joachim DOMINGUES

Les missions qui m’ont été confiées m’ont permis de développer de réelles capacités d’initiatives et d’organisation dans un contexte terrain où autonomie et capacité d’adaptation sont des valeurs essentielles. J’ai notamment pu acquérir de solides compétences dans la gestion d’un portefeuille clients, le suivi commercial ou encore la prospection.



Ayant le goût du contact et un relationnel aisé, j’ai pu développer un réseau relationnel de qualité avec l’ensemble des professionnels qui relèvent du secteur de la grande distribution dans tout le Nord de la France.



Mes compétences :

Optimisation chiffre d' affaires

Autonomie

Négociation commerciale

Développement portefeuille clients

Reporting

Organisation