Joan DELGADO

Motivé et ambitieux, jai eu loccasion de prouver a travers divers expériences, mes qualités organisationnelles et méthodologiques. Par ailleurs, elles mont permis dacquérir des compétences significatives: maîtrise des techniques de ventes et de merchandising, développement secteur, assurer un recrutement efficace et dynamiser mes collaborateurs .





Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Informatique

Travail en équipe

Organisation

Analyse des besoins

Sens de l'initiative

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop