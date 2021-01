Lionel LIONEL LE THUAUT (LE THUAUT)

Ingénieur Support, depuis décembre 2017, réalisant du troubleshooting d'incidents clients sur les technologies Checkpoint, Bluecoat, Fortinet, Cisco et HP

après avoir été technicien de Maintenance,pendant plus de 10 ans, spécialisé dans les équipements de sécurité tel que firewall (Checkpoint, Fortinet, Juniper, Cisco, Radware) loadbalancer (linkproof, F5, Altéon) proxy (Bluecoat, F5) sonde (Endace-ninjabox, netoptics) sniffer (Fortinet, Wireshark)...

mais pas juste limité à ceux-ci.



Je suis aussi capable d'intervenir sur des équipements plus réseau comme des switchs , routeurs ou chassis de constructeurs tels que Cisco-Nexus, Juniper, OneAccess, Huawei...

Je peux vérifier et diagnostiquer des liens ADSL, SDSL(utilisation de Presto ou de JDSU), Fibre Optique (utilisation de cliveuse et soudeuse, photomètre et réflectomètre)



J'ai aussi la capacité de faire des audits réseaux LAN (Ethernet et Fibre) et WiFi, ou de réaliser des migrations d'un constructeur vers un autre tel que Nortel vers Cisco ou Cisco vers HP

J'ai effectué la supervision et l'exploitation de différents réseaux clients et la gestions des incidents qui en découlait



J'interviens sur des missions pour des grands comptes tels que Thalès, Total, SNCF, MINEFI, Banque de France, Société Générale...



Mes compétences :

Sécurité des systèmes d'information

Fibres optiques

Réseaux d'entreprises

Firewalls

Routeurs Cisco

Router

Switch

SDSL

Graphiste

Fibre Optique

Juniper

CheckPoint

Fortinet

F5

Bluecoat

Sourcefire

Netoptics

Netscreen/Juniper

Palo alto

Netasq

Alcatel 1850TSS