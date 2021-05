Joanna QUENTIN (MERCIER)

15 ans d'expérience professionnelle en tant qu'assistante logistique import-export, approvisionneuse et assistante achat m'ont permis d'acquérir une vision globale de la supply chain.



Ainsi mes compétences sont nombreuses tant au niveau logistique (gestion et organisation des expéditions et livraisons, établissement des documents douaniers, incoterms...) qu'au niveau achat-approvisionnement (analyse des besoins et des stocks, gestion d'un portefeuille fournisseur et mise à jour base de donnée).

Toutes ces missions m'ont permis de développer ma réactivité et mon autonomie.



Organisée, rigoureuse et polyvalente, je parle anglais couramment et suis à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Informatique

Transport

Export

Approvisionnement et achats

Chaine logistique

Gestion des stocks

Incoterm

Anglais