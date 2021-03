Je suis Auto-Entrepreneur depuis 2010, fan de logiciel d'animation et de programmation (Adobe Flash CS4 notamment) et de logiciel de design (tel que Photoshop CS4). Je compte bien trouver des clients nécessitant des flyers, logos, affiches et sites web.



http://job-communication.com



Mes compétences :

Actionscript

CSS

Flash

Illustrateur

Xhtml

Adobe Flash

Illustration

Adobe Photoshop