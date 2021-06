Depuis toute petite, je me fais des films.

J’imagine des scènes.

Je me mets à la place des personnages.

Je raconte des histoires.



Pour allier le plaisir des mots à celui des images, j’ai choisi d’intégrer l’Ecole Supérieure d’Arts d’Epinal il y a cinq ans. J’y ai découvert la photographie et plus particulièrement la photographie mise en scène. J’ai pu créer et raconter mes histoires en images, à partir de ce qui m’entourait.

Après l’obtention de mon diplôme, je suis retournée me perdre en Haute-Savoie. Mais pour ne pas perdre le fil, pour continuer la photographie, je me suis imposée une contrainte : réaliser une photographie mise en scène par jour. A défaut de modèle, je suis devenue le personnage principal de toutes mes histoires. Je me suis racontée au travers de ces paysages que je connais depuis toujours, du décalage que j’affectionne et de quelques tours d’illusionniste. Depuis je n’ai jamais arrêté.



http://www.delphine-millet.fr



PRIX/PUBLICATIONS :

Membre de la Team Alpha de Sony

Publiée dans le magazine Causette

Sélectionnée pour Photo d'Hôtel, Photo d'Auteur 2013

"Coup de cœur" de la rédaction du magazine Réponses Photo, Concours Rencontres d'Arles 2012



COMPETENCES :

- Maîtrise de la suite Adobe sous environnement Mac et Windows : Indesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere Pro, After Effects, ...

- Mise en page de livres, catalogues, magazines, brochures, ...

- Retouches de photos

- Prise de vues extérieures et studio

- Organisation de shooting (décor, costumes, ...)

- Programmation HTML, CSS, Javascript, PHP, ActionScript 2



