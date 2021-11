Jobell JEMBA EBOUMBOU

****** Consultant fonctionnel Odoo******



Passionné par le monde du progiciel, de la pédagogie et de la gestion de projets, je me suis dirigé logiquement vers le poste de "consultant fonctionnel" qui répond pleinement à mon projet professionnelle.







****** Enseignement secondaire******



Concevoir les exercices, les travaux pratiques des élèves et évaluer leurs connaissances (épreuves, examens, devoirs, ...).



Enseigner une discipline à un groupe de personnes.



Préparer les cours et établir la progression pédagogique.



Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer les proviseurs, collègues, parents, lors de conseils de classe, rencontres parents/professeurs.



Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel.



Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des règles de vie collective.



Corriger le DNB National.



******** Formateur*********





Actualiser des outils de formation / pédagogiques.



Animer un atelier à thème.



Concevoir des outils de formation / pédagogiques.



Conduire un atelier de formation.



Corriger des évaluations (exercices, travaux pratiques, examens).



Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation.



Encadrer des stagiaire dans leurs missions.



Evaluer le travail d'un stagiaire.



Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, ...) des stagiaires en formation professionnelle.



Concevoir un programme de formation.



Former un public.



Mes compétences :

Momentum

SQL

Langage c

Labview

Langage C++

Mephisto

ADA

HFSS

ADS

Langage Java

VHDL FPGA et Matlab

Matlab7 Simulink

DSP

UML

C18

PMI

Mikroc

Ms project

Agile

Kaizen

Open ERP

MS projet

Scrum

FSE

5 S

CPO

LOLF

Odoo

Audit externe

Scrum master

Support client

Formation