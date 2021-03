Jocelyn GIRARD

Professionnel du tourisme,

J'ai découvert ce métier d'abord comme animateur en village vacances puis très vite comme responsable animation depuis maintenant 5 ans.



Cette année j'ai décidé de franchir un cap, je souhaite devenir Responsable d'une structure touristique (camping, Hôtel, Village vacances etc.) et pour y parvenir je me suis inscrit à une formation RET

(Responsable d'établissement touristique) que je suis actuellement.