Jocelyn LUCIANO

Chef de Projet en Electricité industrielle, je possède une grande connaissance du monde de l’industrie minérale et notamment des cimenteries. Au cours de ma carrière, j’ai mené à bien essentiellement des projets internationaux, notamment au Maghreb, en Europe de l’Est et au Moyen Orient. Mon passé technique au sein d’un Bureau d’Etudes, et mes années passées sur le terrain, me permettent de me prévaloir de solide base dans le domaine de la réalisation et gestion des ressources. Mes années en tant que chargé d’affaires m’ont permis de maîtriser les aspects contractuels et la gestion financière de projet.



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Gestion de projet

Electrotechnique

Caneco BT

Caneco HT

Microsoft Office

Instrumentation

Maintenance industrielle

Automatismes industriels

Electricité