Jocelyne BRAULT

Mes Atouts:

Je suis communicative, rigoureuse, attentionnée, organisée, polyvalente, discrète.



Mes Compétences:

Aider l'enseignant(e) et accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la vie quotidienne ainsi que dans les règles de la vie en collectivité.

Animer les ateliers ludiques ou d'activités d'éveil. Gérer les enfants.

Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et en informer l'enseignant(e), les parents.

Passage toilette et lavage des mains (hygiène).

Entretenir les espaces de vie de l'enfant.

Préparer et donner un repas ou une boisson à l'enfant.



Expériences Professionnelles:

2021-2015: Atsem, Agent de crèche

2015-2000: Adjoint Technique, Employée Polyvalente, Agent de service en collectivité, Surveillance cantine, étude et garderie, Assistante Maternelle, Agent de service Hospitalier



Diplôme et Formations:

CAP Petite Enfance

Les principes d'hygiène et de sécurité en école maternelle

Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PSC1

Maintenance et hygiène des locaux- Gestes et postures

Formation Assistante Maternelle



Centres d'Intétrêts:

L'Asie, la culture asiatique, l'architecture chinoise, les jardins japonais