Jocelyne LARQUEY

J'ai une expertise de plus de 30 ans dans le secrétariat et la gestion dans différents secteurs. Je propose des services à la carte pour pallier un surcroît d'activité ou une absence de secrétaire. J'exerce soit à mon domicile, soit dans votre structure. J'offre ainsi disponibilité, réactivité et économie (paiement à la prestation, pas de charge sociale, pas de frais d'intérimaire, pas d'investissement en matériel informatique). Devis gratuit établi sur demande. Tarif horaire ou forfaitaire.



Pour les particuliers et professionnels : secrétariat, gestion, création d'outils de communication (plaquettes publicitaires, cartes de visite...), cours d'informatique et de bureautique...



Allemand : traduction de textes en allemand / français et français / allemand



Anglais : transcription de textes en anglais



Mes compétences :

Gestion

Secrétariat de direction

Création d'outils de communication

Curiosité intellectuelle

Rigueur

Autonomie

Sens du relationnel

Goût pour la communication