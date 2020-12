Joe Brel OWAH (DE SARCELLE)

Diplomés de l'école supérieur de gestion et d'administration des entreprises. Master obtenus en 2013 au Congo, Au début des années 2015 j'ai occuper les fonctions de recruteur et de développement des ressources Humaines à UBA Bank au Gabon et à la fin des années 2016 J'ai occuper les rangs de Directeur des Ressources Humaines à Axel Congo, une société évoluant dans le domaine de la télécommunication et actuellement je suis Directeur général de Concurrency Congo un cabinet de recrutement présent dans presque 25 pays en Afrique