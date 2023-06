Joe DUPONT

Praticienne en Réflexologie plantaire, palmaire et métamorphique.

Praticienne en massage AMMA.

Alchimie du Corps.

Processus énergétique l'être accoustique

Lahochi.

Passeuse d'Âme.

Praticienne des processus énergétiques d'Access consciousness® ainsi que

Les Bars® dAccess et lifting facial énergétique dAccess consciousness®

CUERS et le Var.



24 ANS dans la Marine Nationale.

Une très grande carrière riche de savoir faire et savoir être.

Retraité militaire.

Réserviste.



Mes compétences :

Yoga

RH

Informatique

web manager community

Documentaliste

Gestion de projet

Logistique

Management

Tai Chi Chuan

Reliure

Couture

Magnétisme

Réflexologie plantaire

Massage Amma

Réflexologie palmaire

Réflexologie métamorphique

Shiatsu

Massage traditionnel thaïlandais Nuad Bo