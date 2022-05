Marin de l'Etat pendant 38 ans, ayant commencé ma carrière comme matelot du service national et l’ayant terminé comme amiral, j'ai navigué 17 ans, commandé trois navires et participé à la résolution de nombreux conflits des années 1980 à 2003 (Afghanistan, Iran-Irak, Liban, Libye-Tchad, Yémen-Erythree). J'ai été directeur de la communication, directeur du centre d’enseignement supérieur puis directeur des ressources humaines de la marine nationale. J'ai également servi en cabinet ministériel, comme conseiller militaire et maritime du ministre de l’Outre-mer.

Aujourd'hui consultant (Olivier Lajous Conseil), président benevole du "Club DeciDRH" et de la Mutuelle Nationale Militaire, j'interviens dans les domaines de l’éthique, du management, du leadership et de la conduite du changement et suis auteur des ouvrages "L’Art de diriger ?" Et "l'Art du Temps" publies aux éditions l’Harmattan en 2013 et 2015.



