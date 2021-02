Joël BEART

Assistance au Recrutement, Profilage

Choisir un profil adapté au poste à pourvoir entre des candidats ayant les mêmes compétences et aptitudes est crucial pour le recruteur. Car, outre ses compétences et son savoir-faire, le candidat doit avoir un savoir-être en adéquation au contexte de l'entreprise, particulièrement dans les moyennes et petites entreprises où une recrue inadaptée engendre rapidement une perte d'efficacité et des surcoûts importants. Au-delà des caractéristiques comportementales et des aptitudes sociales, le profilage révèle les motivations conscientes et inconscientes, et les forces et fragilités du candidat.

Ceci n'est jamais proposé par les chasseurs de tête, ni par les cabinets de recrutement qui utilisent la graphologie, partant du postulat que l'écriture révèle la personnalité. Pourtant, cette scientificité n'est pas établie. Les USA pratiquent aussi le recrutement par l'astrologie. En Chine, en Inde et dans les pays du sud-est asiatique, ce procédé fait partie des habitudes. En France peu de dirigeants et de RH, l'osent car il souffre de méconnaissance, l'image de l'astrologie étant totalement déformée, voire falsifiée. Pourtant psychologie et astrologie appartiennent aux Sciences Humaines. Leur efficacité est largement équivalente aux techniques d'investigation des officines de recrutement dont le métier est de placer le maximum de candidats. Conformément aux articles L121-6, L1221-8 et L1222-3 du code du travail, le profilage a pour seul objectif de vérifier l'adéquation entre le candidat et l'emploi proposé. Les résultats obtenus sont confidentiels.

