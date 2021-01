Joël COSTANTINI

Ma carrière professionnelle est maintenant derrière moi, mais je suis toujours à l'écoute d'opportunités pour développer mon réseau professionnel dans le marketing de recommandation. Rejoignez-moi sur vieÔmieux et profitez de toutes les informations partagées.

Je développe avec des amis un réseau du "mieux-vivre". Nous avons découvert il y a quelques années un autre style de vie qui nous permet d'être en forme physiquement et financièrement. Nous partageons nos expériences avec bienveillance pour accompagner les développeurs du marketing de recommandation de Lifeplus en France. Cette plateforme est aussi visible par les non-membres (www.vieomieux.com) sur Linkedin (https://www.linkedin.com/feed/) et Facebook (https://www.facebook.com/groups/2918961398203053).



En dehors de cette activité : Fort de mon expérience commerciale dans le domaine des encres et du packaging, je peux encore apporter mon aide, mes conseils, partager mon expérience et mon expertise du développement des encres liquides ; encres destinées aux impressions flexo et hélio.

Avec mon expérience passée dans la photogravure, je ne peux m'empêcher d'observer la mutation de cette industrie autour du packaging et de l'emballage et reste à l'écoute de tout ce qui se passe dans ce métier.