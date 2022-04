Karine GOUTEYRON

Bonjour,



Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur packaging et d'un BTS plasturgie. Mon cursus m'a offert la possibilité d'occuper des postes de chef de projet packaging en 2006 à la Laiterie de Villefranche sur Saône et en 2005 au sein du groupe Smurfit Socar.



Je possède également une expérience de deux ans en tant que chef de secteur Rhône Alpes pour le groupe Saica. Mon rôle au sein du groupe étant de développer puis commercialiser des emballages en carton ondulé (PLV, CA, WRAP...).



Aujourd'hui, je suis en charge du développement, des achats et du suivi qualité des emballages pour le groupe Pierre Martinet.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Chef de projet

Conditionnement

Cosmétique

Emballage