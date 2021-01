Joel DESBOUIGES

... Né en 1950 en Haute-Vienne à Mailhac sur Benaize, Joël Desbouiges a obtenu le Diplôme National Supérieur des Beaux Arts en 1972 à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Limoges, atelier Claude Viallat. Il a ensuite enseigné en Département Art dans les Ecoles des Beaux Arts de Caen, Clermont Ferrand et plus récemment à Besançon.

Il a toujours eu son atelier à la campagne , après le Limousin, l’Auvergne il est depuis 1990 installé en Haute Saône à Purgerot (visite d’atelier : 0384687534) ) .

Jeune, il a regardé les recherches de Willem De Kooning,Henri Matisse, Raoul Hausmann, Jean Paul Riopelle,Meret Oppenheim, plus tard il croise Ellworth Kelly, Gérard Gasiorowski , Richard Tuttle et Cildo Meireles, il développe un style très personnel où se mêlent expressionisme et sens de l’épure.

Artiste reconnu ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses expositions collectives et personnelles depuis 1969 , en France et à l’étranger.L’une des plus récentes (2012) a occupé, sous le titre ‘’ Métaphores ‘’ la totalité du second étage(185 pièces présentées, peintures, dessins, objets, photographies)) du Musée Muséum Départemental des Hautes Alpes à Gap :



‘’C’est une grande exposition ! l’art de Joël Desbouiges s’offre à la vision sous de multiples facettes . Peintures, reliefs,dessins,objets et photographies naissent de cette relation singulière que l’artiste nourrit avec la nature , l’art et l’histoire.Ils configurent une œuvre prolixe et riche qui mêle intimement à l’homme la faune et la flore. Elle interroge les conditions d’émergence du visible et de la figure dans un bestiaire où l’animal est comme le double silencieux de l’humain. Il y incarne les rapports de violence et de domination, les jeux de possession et de séduction qui charpente nos relations . Mais il est aussi cette figure de l’apparition et de l’enchantement , cette échappée du regard à l’ordinaire du monde , il inscrit dans l’œuvre cette croisée des regards que sont les rencontres,l’attrait mais aussi la menace qu’ils peuvent signifier voire même le tragique qu’ils peuvent mettre au jour. Joël Desbouiges tout en prenant en charge les questions spécifiques de l’art de notre temps nous interroge sur la part maudite de notre relation au monde ‘’ (1)

et

‘’Avec lucidité , Joël Desbouiges fuit les dupeurs.Il façonne une pensée parfois désabusée des hommes et de la société actuelle.Il place sa démarche artistique au cœur de nos fondements collectifs.Il déstabilise les idées reçues sans tout remettre en question. Il sait qu’aller droit au but est une chose impossible. Alors il progresse par séries où il exerce un œil malicieux. Jamais rassasié,il établit un dialogue subtil,nous embarque dans son œuvre sans la moindre restriction, y impulse une vibration intérieure teintée d’une interrogation sans fin. Une évidence sous-entend sa vision poétique et la rigueur de son esprit critique:

le temps n’est pas un rongeur. Réfléchissons à titre individuel puis collectif à ce qui nous pousse à aller plus loin et plus vite et immergeons nous dans cette réalité pour questionner les vanités individuelles et l’absurdité de cette

société.’’ (2)

Plusieurs ouvrages lui ont été consacrés dont,’’ Desbouiges 1972-1994, éditions Fragments, ‘’Anacoluthes 1996-2001’’éditions ‘’le 19’’, ‘’La plume du peintre ‘’2005 , musée ville Limoges, ‘’ Resserres’’ 2004-2005 C G Haute-Saône, et ‘’Métaphores’’ 2012, musée de Gap.

.Joel Desbouiges a réalisé de nombreux livres d’artistes dont , ‘’ Bleu Blanc Rouge ‘’ en 1975 texte de Georges Chatain, ‘’Jeux de dames’’1985, texte de Alexandre Bonnier, ‘’Six jours sur le Tour,1991 , texte de Christian Prigent , ‘’Mémoires d’arbres’’ 2000,texte de Cathy Chamagne,’’ Anacoluthes’’ 2005, texte de Pierre Courtaud ,’’ Après Rembrandt ‘’ 2007 texte de Eric Clémens, ‘’Phallus et Morilles’’ 2010 texte de Jean Pierre Verheggen, ‘’ La recette du gigot farci’’ 2011, texte de Laurent Devèze , et ‘’ Wazos ‘’texte de Jean Pierre Verheggen .



