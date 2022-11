Joel DESCHAUME

25 ans comme Manager dans le retail avec plusieurs implantations et développements de magasins à mon actif. Maîtrisant l'animation d'un réseau de points de vente : analyse de marché, élaboration et déploiement du plan commercial & marketing, déclinaison du concept et de la politique du groupe, constitution et cohésion d'équipes jusqu'à 25 collaborateurs, accompagnement des responsables de point de vente, gestion du P&L et suivi de la performance Homme de terrain doté d'un excellent leadership et d'un esprit intrapreneurial, et valorisant l'écoute et l'anticipation.



Mes compétences et savoir faire.

Commerce, Merchandising, Gestion centre de profit, Animation d'équipe, Pilotage des indicateurs commerciaux,Forte réactivité

Organiser, Recrutement, Management opérationnel, Diriger et encadrer des équipes opérationnelles pluridisciplinaires, Identifier les pistes de développement pour accroître la performance et la profitabilités dun établissement où dun ensemble détablissements, Suivre les résultats et accompagner les performances individuels et collective, Veiller au respect du budget et à la rentabilité, Définir des objectifs à atteindre, Gestion fine de lensemble des indicateurs dune entreprise ou dun centre de profit.