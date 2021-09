Joel KOARE

Après l’obtention d'un BAC Lettre et Philosophie en 2011 ,je me suis inscrit à l'Institut Africain entrepreneuriat et de Management en Gestion des Ressources Humaines pour l'année 2011-2012,ensuite j'ai quitté cet institut pour l'Institut Supérieur Privé Polytechnique ou j'ai obtenu un DTS et un BTS d’État en GRH de 2012-2013. Je suis titulaire d'une Licence en GRH. Actuellement Consultant Junior en GRH au Cabinet ACP/GRH.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Gestion des ressources humaines

Communication

Traduction anglais français

Data Transformation Services

Bug Tracking System