Joel LEMARCIS

J’ai 57 ans.

Je pratique régulièrement la course à pied. J’ai joué au basket-ball jusqu’à obtenir le titre de champion de France junior.



Après avoir obtenu mon BTS FM, j’ai travaillé dans divers domaines tel que : l’automobile (Klaxon et Solex), l’industrie électrique (Alsthom) et l’industrie du verre (Tourres & Cie). J’ai occupé le poste de techniciens méthodes et de responsable BE.

Afin d’évoluer chez Tourres & Cie, j’ai repris mes études en alternance et obtenu un diplôme d’ingénieur. Celui-ci m’a permis d’occuper un poste de Responsable ETN et ensuite de prendre la direction d’une entreprise de 30 personnes spécialisée dans la fabrication de moules pour l’industrie du verre.

En juillet 2011 j'ai intégré l'ADTP, une association dans laquelle nous retrouvons sur chaque site à la fois un E.S.A.T et une E.A.

nous retrouvons sur chaque site des personnes handicapées qui ont de réelles capacités de production, et qui profitent d'un accompagnement social adapté.

L'effectif total de l'ADTP est de 560 salariés dont 450 personnes handicapées.

les secteurs d'activités : Fabrication de cartes technologie 'traversants', et CMS

Petites et moyennes séries; Travaux de reprise, contrôle et conditionnement de pièce. Ensachage automatique ou manuel.Réalisation de sous-ensemble à l'aide de moyens mécanisés. Service espace vert, restauration, hygiène et propreté et GED.

Depuis 2016 j'ai intégré l'ARRED à Rouen comme directeur du pôle "travail et vie social" qui regroupe un ESAT, un foyer d'hébergement et un SAVS.



Mes compétences :

Aptitude à la communication

Communication

Grande faculté d'adaptation

MES

Nature

Perseverance

Un bon relationnel

ISO 900X Standard