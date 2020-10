Joel RAYNEL

Je vous propose mes services de MDH..Responsable de salle ou de formateur pour votre entreprise ..

Titulaire de BAC PRO/ BTS (Art de la table et culinaire) /CAP ..Je bénéficie de plus de trente ans d’expérience en restaurant de luxe de Brasseries Parisienne et traiteur ..Dynamique , Professionnel , Responsable , très à l’écoute et souriant , je m'implique toujours avec beaucoup de plaisir dans les missions qui me sont confiées ...N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations..

Un beau parcours professionnel, avec une évolution de tous les postes d'une brigade de salle ....

Toutes les maisons travaillées ont une histoire....

Mes compétences :

RELATION CLIENTS

PROSPECTION DE CLIENTS

MANAGEMENT DU PERSONNEL

OENOLOGIE

RIGOUREUX

FORMATION DE PERSONNEL