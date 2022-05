Stephanie BOURDIER

Issue d'un cursus commerce et gestion, c'est la passion de la cuisine et du bien recevoir qui m'a propulsée dans le métier de restauratrice à l'âge de 25 ans en dirigeant mon premier restaurant : Le Maximilien, restaurant gastronomique de poissons à Ajaccio.

Au terme de cette expérience, j'ai exporté mon savoir-faire aux Etats-Unis en prenant la gérance d'un restaurant français dans la périphérie de San Francisco avant d'être recrutée par un groupe américain de gestion de restaurants d'entreprises : Guckenheimer (l'équivalent de Sodexo en France). Après une formation intensive aux normes HACCP, j'ai été mise en charge de procéder à des audits auprès d'unités en régression implantées dans la Silicon Valley au sein de grands groupes de hautes technologies (Hewlett Packard, Apple, Intel, Ebay, ...) avec un haut niveau d'exigence, et une obligation permanente d'efficacité et de rentabilité.

De retour en Corse, j'ai été recrutée par un groupe de restauration rapide dans le cadre d'une ouverture et du développement de l'enseigne sur l'île, au poste de directrice adjointe puis Directrice durant plus de 10 ans, avec une progression constante du chiffre d'affaires.

Experte en direction de restaurants et en management, l'empathie et la compréhension des enjeux sont mes principales forces. Je sais générer la confiance et faciliter la mise en place d'un climat convivial et bienveillant pour servir l'intérêt collectif. Je suis reconnue pour mon approche pragmatique, individualisée et très opérationnelle.







