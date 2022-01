Joël SCHNEIDER

Xing (DE) : https://www.xing.com/profile/Joel_Schneider17

Linkedin (EN) : https://www.linkedin.com/in/joelschneiderfrance/



TOEIC - Test of English for International Communication

Résultat : 830/990

Novembre 2012



WIDAF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Résultat : 687/990

Juin 2011

+ attestation niveau C1 de capacité reférentiel UE

Mai 2015



Mes compétences :

Production

Informatique

Mécanique

Automatisme

Ingénierie

Environnement multi-culturel

Ouverture d'esprit

Adaptabilité

Analyse

Organisation

Design produit

Design industriel

Industrialisation de produits mécaniques

Gestion de projets

Communication