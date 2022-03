Joël STRILL

Atelier galerie d' art de sculpture bois, sculpture bronze, sculpture pierre, sculpture plâtre, sculpture métal, sculpture résine composite, sculpture grillage, sculpture papier, sculpture terre, des fresques, décors et volumes, cours de sculpture, stage de sculpture d' initiation, stages de sculpture de perfectionnement, formation continue en sculpture à Vannes dans le Morbihan en Bretagne sud



*** Agrément formation continue en sculpture ***



***JO de PEKIN 2008

Médaille d' or au Concours International de Sculpture des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin



Actualité sur ces Liens:

https://sculpteurstrill.com/concours-de-sculpture/

http://en.olympic.cn/news/general/2008-06-02/1487895.html

*** JO de SOTCHI 2014

Et si la torche olympique était née à Vannes?



Voir les Liens:



https://sculpteurstrill.com/torche-olympique-sotchi/



http://www.ouest-france.fr/jo-de-sotchi-et-si-la-torche-olympique-etait-nee-vannes-1922756

18 bis impasse du Petit Conleau

56000 VANNES

Tel: 02 97 46 05 48



Vous pouvez prendre rendez-vous par:

Le Site: https://sculpteurstrill.com/





Expérience professionnelle:

Sculpteur Joel Strill, Sculpture, Galerie d' Art de Sculpture, Stages de Sculpture, Formation continue en sculpture



PARCOURS - EXPOSITIONS ( extrait )



2008 Tournée mondiale à Rome, Barcelone, Moscou, Séoul, Atlanta, Genève, Londres...



2007: Une deuxième sélection en 2007 a conservé 110 projets pour une exposition itinérante à Pékin, Shanghaï, Hong Kong, Macao, Canton...



2006 Une tournée nationale, en visitant les principales villes de Chine: Tianjin, Xiamen, Changchun, Lanzhou, Xi'an, Zhengzhou, Taiyuan, Shijiazhuang, Nanning, Ningbo , Guangzhou et Shenzhen…



2005

LORIENT

2004

BARCELONE

- TERRASSA

PAYS DE GALLES

- PONTARDAWE

2003

LISBONNE

CARTHAGENE

NAPLES

CASABLANCA

DAKAR

BRESIL

- FORTALEZA

PAYS DE GALLES

2002

MARTINIQUE

- FORT DE FRANCE

BARCELONE

LANESTER

2001

PAYS DE GALLES :

- PONTARDAWE

- LAMPETER

CONCARNEAU

LORIENT

2000

ROCHEFORT EN TERRE

1999

IRLANDE

- MULLINGAR

RENNES

NANTES

1998

AURAY

1996

ST BRIEUC

1992

ST HERBLAIN

1991

BREST

1990

TREVAREZ

1989

ANGERS, CHOLET



Vous pouvez voir le détail sur le site:

https://sculpteurstrill.com/



https://sculpteurstrill.com/parcours/



Mes compétences :

Sculpture

Cours de sculpture

Formation continue de sculpture

Sculpteur

Stage de sculpture

Cours sculpture

Formation continue sculpture

Stage sculpture

Sculpture bronze

Sculpture béton cellulaire

Sculpture argile

Sculpture papier

Sculpture fil de fer

Sculpture terre

Sculpture platre

Sculpture grillage

Sculpture pierre

Sculpture bois