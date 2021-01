Joelle GRIMO

Après une formation scientifique qui lui a permis de travailler dans quatre continents et de voyager dans de multiples pays, Joëlle griMo se tourne en 2008 vers le dessin daprès modèle vivant. Grâce aux séances de lAtelier de la Garance à Vedène (Vaucluse), elle perfectionne sa technique du fusain, de la sanguine et de lencre de Chine. Puis elle sinitie à la peinture à lhuile auprès de Martyn Baldwin, peintre expressionniste anglais établi à Saint Rémy de Provence.



Elle prend alors conscience du rôle que joue lémotion ressentie devant le sujet.



Elle découvre ensuite les possibilités de lacrylique grâce aux techniques du plasticien Joseph Alessandri et commence à développer une pratique personnelle dans son propre atelier.

Mais cest finalement en 2017, grâce aux conseils généreusement prodigués par lartiste Nath Chauve Crépel, peintre à Fontvieille, quelle apprend



à libérer son geste et à ressentir la justesse de lexpression.



Installée dans les Alpilles depuis la fin des années 90, Joëlle griMo est une passionnée du langage sous toutes ses formes. À partir de 2010, elle mène de front des études en sciences du langage et une carrière artistique naissante. Elle rejoint la Maison des Artistes en 2014 et poursuit depuis sa recherche dune expression picturale, dans une grande variété de thèmes : Paysages (avec une prédilection pour la Vallée des Baux), Nus, Natures mortes ou encore Abstrait.



Elle expose régulièrement dans la région, dans des lieux tels que lEspace van Gogh à Arles, lhôtel de Manville aux Baux de Provence, la Chapelle Saint Laurent à Eygalières, les Ateliers Agora dEyguières, le Centre dArt de Graveson et la Maison du Parc à St Rémy de Provence. Elle participe à des événements récurrents comme les installations dArt Painting dans les Halles de Fontvieille ou encore les Artitudes du Cercle des Artistes de la Vallée des Baux. En 2019 elle remporte le prix du jury au salon ImaginEtoile de Châteaurenard.



Parmi ses expositions personnelles, à noter en 2016 : In Corpore (exposition de Nus) et en 2018 : Pulsations (paysages), toutes deux dans la salle Henri Comte à Arles. Et enfin, à lautomne 2018, une nouvelle exposition de Nus : Suggestions, dans les salons du Château de Roussan à St Rémy de Provence.







FB : @J.griMo IG : @j.grimo Web : j.grimo.free.fr







